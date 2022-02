“Ha sfondato il parabrezza”: sassi contro il bus, spavento per il club

L’autobus del Benevento è stato preso di mira da alcuni facinorosi che con dei sassi hanno sfondato il parabrezza del mezzo giallorosso

Brutta esperienza per i calciatori del Benevento durante il viaggio per raggiungere la sede del ritiro pre partita. La formazione giallorossa allenata dal reggino Fabio Caserta ha subito il lancio di un grosso sasso mentre era diretta ieri sera a Perugia, dove oggi scenderà in campo alle 16.20 (anche le gare di Serie B cominceranno con 5 minuti di ritardo per solidarietà verso l’Ucraina e in virtù di un convinto no alla guerra.

L’episodio si è verificato sulla E45, all’altezza di Todi, già in Umbria. Il parabrezza del veicolo sul quale viaggiava la strada giallorossa è stato naturalmente danneggiato. A dare notizia dell’incidente è stato ‘Umbria 24’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Benevento, sassi contro l’autobus: danneggiato il parabrezza, calciatori spaventati ma illesi

Secondo quanto ricostruito, un grosso sasso ha colpito il parabrezza dell’autobus del Benevento, seriamente danneggiato. Conseguenze ben più gravi sono state evitate per il sangue freddo mostrato dall’autista che è riuscito a mantenere il controllo del mezzo evitando di finire su altri veicoli che transitavano in quel momento sulla E45 all’altezza di Todi.

Per fortuna, non vi sono stati feriti. L’episodio dunque è rimasto circoscritto ad un grande spavento, specie per i passeggeri delle prime file che hanno avuto modo di vedere tutto da vicino.

Dell’accaduto ha parlato l’allenatore del Benevento Fabio Caserta, che ha scartato l’ipotesi di un gesto compiuto da un tifoso del Perugia: “Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni. Abbiamo però pensato al peggio perché il fragore del colpo è stato molto forte”. La squadra ha poi raggiunto l’hotel con un’ora e mezzo di ritardo.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, il gesto di Mancini sorprende i tifosi: “A pranzo con…”

Il Benevento occupa la sesta posizione in classifica, a -3 dal secondo posto che garantirebbe la promozione diretta in Serie A. I giallorossi hanno appena due punti di margine sul Perugia, ora ottavo ma che in caso di vittoria li scavalcherebbe.