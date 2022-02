“Rigore solare”: Empoli-Juventus nel caos, scoppia la polemica

Manca poco alla fine del match tra Empoli e Juventus, dove ci sono alcune polemiche per un rigore non concesso nel primo tempo.

In questi minuti si sta giocando il match tra Empoli e la Juventus. I bianconeri sono in vantaggio per 1-3. A sbloccare il risultato è stato Kean con un colpo di testa alla mezz’ora. L’Empoli non demorde e riesce a pareggiare al 41′ con Zurkowski, su azione da calcio d’angolo.

La ‘Vecchia Signora’, poi, è riuscita a siglare il gol del secondo vantaggio con Vlahovic a pochi secondi dal termine della prima frazione di gara. Il secondo tempo è cominciato con i toscani che cercano il pareggio, ma l’attaccante serbo segna ancora al 67′ in contropiede.

Questa vittoria sarebbe fondamentale per la Juventus sia per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League che per rientrare nella lotta Scudetto. I bianconeri stanno meritando i tre punti, ma bisogna sottolineare una polemica sui social.

Empoli-Juventus, polemiche per un rigore non concesso ai toscani

In molti, infatti, stanno lamentando della mancata assegnazione di un rigore all’Empoli nel corso del primo tempo per un fallo di Rabiot su Zurkowski. Il contatto tra il polacco ed il giocatore della Juventus sembra esserci stato.

L’arbitro Maresca ha valutato troppo lieve il contatto tra i due ed ha lasciato prsoeguire. Su ‘Twitter’ ci sono anche molte critiche per il mancato intervento del VAR: “Ma il rigore solare negato all’Empoli per la ginocchiata di Rabiot? E il VAR muto. Nulla di nuovo da 20 anni a questa parte”.