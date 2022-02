Tutto pronto per il fischio di inizio di Empoli-Juventus, gara delle 18.05 del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Empoli-Juventus, gara delle ore 18.05 della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Carlo Castellani di Empoli, la formazione toscana guidata da Aurelio Andreazzoli ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Un’occasione ghiotta per il club piemontese, deciso ad approfittare dei passi falsi di Inter e Milan per accorciare sulle prime della classe in classifica generale e tenere distante l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ad arbitrare il match è il signor Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Perrotti. Al VAR, invece, il duo formato da Valeri e Muto.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Ismajli, Tonelli, Viti, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Locatelli, Miretti, Akè, Soulè, Morata.