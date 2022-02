“Era un fallo da rosso”: Genoa-Inter, l’annuncio in diretta inchioda l’arbitro

Genoa-Inter finisce senza reti. Positiva la direzione dell’arbitro Chiffi di Padova, ma per Luca Marelli manca un’espulsione.

Mezzo passo falso di Simone Inzaghi in Genoa-Inter. La gara allo stadio Luigi Ferraris di Genova finisce a reti bianche. Poche emozioni e nessun gol sul prato dell’impianto sportivo della squadra rossoblù di Blessin che strappa un punto importantissimo ai campioni di Italia.

La formazione nerazzurra non riesce ad approfittare del pareggio del Milan di Stefano Pioli e resta alle spalle dei cugini rossoneri in classifica generale di Serie A. Ora, la ghiotta occasione ce l’ha il Napoli, impegnato domenica sera contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri.

Genoa-Inter, per Marelli manca un espulsione

Positiva, tutto sommato, anche la prova del direttore di gara Daniele Chiffi di Padova. L’arbitro non ha avuto particolari grattacapi ed ha gestito bene il match, soprattutto nel finale quando l’Inter ha provato l’assalto all’area di Salvatore Sirigu.

L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto in diretta dagli studi di ‘DAZN’ nel post gara di Genoa-Inter, ha commentato l’operato di Chiffi. Di seguito quanto dichiarato: “E’ stata una prova positiva, ma avrei preferito se avesse espulso Perisic per un fallo nel primo tempo su Hefti. Manca velocità d’impatto, ma quando il giocatore si rende conto dell’intervento ritrae la gamba e la striscia sulla coscia di Hefti. Se lo avesse preso in pieno il VAR sarebbe intervenuto. Per me era un fallo da rosso, l’espulsione non sarebbe stata sbagliata”.