L’Inter non approfitta del pari del Milan: Blessin ferma Inzaghi

Continua il momento difficile dell’Inter che frena ancora e impatta sullo 0 a 0 contro il Genoa. Il club nerazzurro frena a Marassi.

Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A continua la crisi dell‘Inter di Simone Inzaghi che non sfrutta il passo falso del Milan e frena a Marassi. La squadra nerazzurra mostra evidenti problemi nel reparto offensivo e non va oltre lo 0-0.

Primo tempo che vede i rossoblù protagonisti e vicini al gol in due occasioni, l’Inter mantiene il possesso palla ma fatica a creare e la coppia composta da Alexis Sanchez ed Edin Dzeko non funziona.

Il Genoa punta sulla velocità di Yeboah, gli ospiti provano a colpire invece sui calci da fermo ma il primo tempo si ferma in parità.

Inter, continuano i problemi in attacco

Nella ripresa la situazione non cambia ma è l’Inter a sfiorare il vantaggio grazie a D’Ambrosio che colpisce la traversa, unico vero lampo dei nerazzurri. Entrano anche Vidal e Lautaro Martinez, ma la situazione non cambia e la squadra di Inzaghi si ferma ancora, frenata in un pari che serve a poco ad entrambe le squadre.

Grande chance ora per il Napoli che, domenica all’Olimpico, affronterà la Lazio per guadagnare punti fondamentali in classifica sia sui nerazzurri che sul Milan.

Classifica Serie A

Milan*** 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 17***; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più