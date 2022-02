“Vediamo se hanno le p…” Szczesny, duro attacco in diretta a DAZN

Parole molto dure da parte di Szczesny in diretta. Cosi il portiere della Juventus ha parlato della situazione molto tesa in Europa.

L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina continua a tenere banco nel dibattito politico ma non solo. Da tutta l’Europa sono arrivate tantissime voci a condannare l’operato di Vladimir Putin e l’azione militare che sta mettendo a repentaglio la pace nel vecchio continente. Anche il mondo del calcio si è espresso in maniera durissima, attraverso le voci di tantissimi protagonisti.

Anche decisioni dure, come quella della Federazione polacca di non giocare i playoff Mondiali contro la Russia. Una scelta molto forte, che ha trovato tra i suoi promotori principali anche il portiere della Juventus Wojciech Szczesny. La compagna dell’estremo difensore bianconero, tra le altre cose, è ucraina. Proprio quest’ultimo motivo ha scosso ulteriormente il portiere che si è espresso anche nelle ultime ore.

Guerra in Ucraina, il duro attacco di Szczesny in diretta

Come detto, da parte di Szczesny anche nelle ultime è arrivata una presa di posizione durissima. Cosi il portiere della Juventus ha ribadito il tutto anche in diretta nel post partita del match giocato e vinto dalla sua squadra contro l’Empoli: “Ho deciso di fare una scelta di non giocare la partita contro la Russia nei playoff per il Mondiale. Sono contento che i miei compagni hanno fatto uguale, la partita non la giocheremo. Se dobbiamo perderla a tavolino, lo faremo a testa alta sapendo di aver fatto la cosa giusta”, le parole del portiere ai microfoni di DAZN.

Lo stesso Szczesny è poi entrato ulteriormente nel dettaglio: “Anche io non ce l’ho con tutti i russi. La maggior parte della Russia è contro la guerra, il governo ha fatto queste scelte ed è molto brutto. I nostri social non sono soltanto per mettere un messaggio per una partita vinta, quando bisogna parlare bisogna dire come stanno le cose. La nostra federazione ha fatto la cosa giustissima, ha parlato dei principi ed andiamo avanti. Credo che tutte le nazionali dovrebbero seguire il nostro esempio, vediamo se la Fifa ha le palle di dare il Mondiale a tavolino alla Russia, ma non credo proprio”, la chiosa dell’estremo difensore bianconero.