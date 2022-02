Tifosi spiazzati: cosa è successo dopo il gol in Empoli-Juventus

Juventus in vantaggio per 2 a 1 all’intervallo. Decidono le reti di Kean e Vlahovic, ma è successo qualcosa che ha spiazzato i tifosi.

Il primo tempo di Empoli-Juventus si è concluso con il risultato di 2 a 1 per i bianconeri. Una sfida con grandi emozioni ed ad alto ritmo con i bianconeri in vantaggio con la rete di Moise Kean, a sorpresa preferito a Morata, ed il pari arrivato con il polacco Zurkowski. Nel finale il ‘solito’ Vlahovic ha realizzato un grande gol riportando in vantaggio i suoi uomini.

La squadra toscana ha offerto un bel calcio ed ha più volte messo in difficoltà i bianconeri, rimaneggiati dall’ennesimo infortunio occorso al centrocampista Zakaria, uscito prima dell’intervallo.

Nel corso del match non è passato inosservato un gesto di Moise Kean, arrivato subito dopo il gol. L’attaccante ha segnato di testa sfruttando alla perfezione un gran cross di Rabiot.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Kean ‘zittisce’ dopo il gol

Dopo aver siglato la rete dell’iniziale 1 a 0 Kean ha sorpreso esultando con il gesto di zittire, esultanza solitamente polemica. Non è chiaro però verso chi era riferita questa esultanza.

LEGGI ANCHE >>> Piove sul bagnato per Mourinho: Roma, l’ufficialità spiazza i tifosi

Da un lato la polemica potrebbe essere vista nei confronti di Massimiliano Allegri, visto lo scarso minutaggio dell’ex Psg nelle ultime settimane e dall’altra potrebbe invece, come diverse persone hanno sottolineato sui social, una protesta per la guerra in Ucraina.