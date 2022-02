Mondiali, il gesto di Mancini sorprende i tifosi: “A pranzo con…”

Il ct dell’Italia Mancini ha deciso di inserire una serie di appuntamenti nel percorso che separano gli Azzurri dagli spareggi playoff

Appuntamento a… pranzo. L’Italia fa gruppo in vista degli spareggi playoff per qualificazione al prossimo Mondiale. Roberto Mancini ha pensato ad un’occasione differente per trascorrere del tempo insieme e favorire l’identità di gruppo degli Azzurri.

Il ct della Nazionale ieri si è presentato a Roma per un incontro molto particolare. Il ‘Mancio’ ha coinvolto alcuni calciatori generalmente nel gruppo della sua Italia. A dare notizia della particolare iniziativa dell’allenatore di Jesi è stato il ‘Corriere dello Sport’

Italia, Mancini fa gruppo prima degli spareggi playoff per la qualificazione al Mondiale

Roberto Mancini e Lele Oriali ieri si sono presentati a Roma per un appuntamento particolare. Il ct della Nazionale e uno dei membri del suo staff hanno invitato a pranzo, in un ristorante del centro, i calciatori di Lazio e Roma nel gruppo Azzurro.

All’invito pertanto i sono presentati Ciro Immobile e Mattia Zaccagni per la Lazio e poi, ancora, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante per la Roma.

L’incontro, spiega ancora il ‘Corriere dello Sport’, rientra in una serie di appuntamenti stilati da Roberto Mancini per soffermarsi un po’ di tempo con i calciatori che faranno parte delle gare decisive per ottenere uno degli ultimi pass assegnati per il prossimo Mondiale che si svolgerà a fine anno solare in Qatar.

L’Italia sarà impegnata il prossimo 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi playoff. In caso di successo, gli Azzurri di Mancini sfideranno in trasferta la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. Il ct non vuole macchiarsi della mancata partecipazione alla fase finale della competizione come avvenuto al suo predecessore Giampiero Ventura.