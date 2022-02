Roma, colpo di scena per Mourinho: affare in chiusura a sorpresa

Prima operazione di calciomercato da parte della Roma per fissare già i protagonisti della prossima stagione sportiva.

La prima annata di José Mourinho non sta probabilmente dando alla Roma ciò che i tifosi aspettavano. Tuttavia, la fiducia non è in discussione né da parte dell’ambiente né da parte della società. Il percorso congiunto è appena cominciato e chiaramente si sta conformando quello che sarà lo zoccolo duro dell’11 titolare del tecnico portoghese.

Indubbiamente, fin dal momento del suo arrivo durante il mese di gennaio, il centrocampista Sergio Oliveira è diventato il tassello più importante. In mediana mancava un giocatore dalle sue caratteristiche e la propensione offensiva che ha, ha già favorito il gioco dei giallorossi, mettendo in cascina ottime prestazioni e diversi gol.

Per tale ragione, la Roma ha già assunto una posizione certa in merito al da farsi sul riscatto del cartellino del lusitano dal Porto.

La Roma ha deciso: riscatterà Sergio Oliveira dal Porto

Il calciatore è arrivato proprio per richiesta espressa da parte di José Mourinho e la società sta valutando positivamente le sue prestazioni fino a questo momento. Al momento per riscattarlo definitivamente servirebbero 12 milioni di euro.

La cifra non è elevata, ma dopo il grande sprint iniziale il giocatore pare non star avendo la continuità necessaria. Secondo ‘SportMediaset’, ciò non starebbe impedendo alla Roma di muovere il passo più importante e ad insistere sarebbe lo stesso Mourinho, che condivide con il calciatore non solo la nazionalità ma anche il procuratore, ovvero Jorge Mendes. Al momento comunque Sergio Oliveira non è stato convocato per il match contro lo Spezia a causa di un trauma al tallone. Le prossime settimane saranno di ancora più approfondita valutazione, ma si va verso l’idea del riscatto.