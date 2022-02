Piove sul bagnato per Mourinho: Roma, l’ufficialità spiazza i tifosi

La Roma domani cercherà di batte lo Spezia, ma c’è una brutta notizia sia per Mourinho che per i tifosi capitolini.

Dopo i tre pareggi consecutivi in campionato con Genoa, Sassuolo e Verona, la Roma di Mourinho domani è chiamata a vincere in trasferta al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta. I giallorossi non vincono dallo scorso 23 gennaio, quando sconfissero 2-4 l’Empoli dell’ex Andreazzoli.

La Roma non può permettersi di perdere ulteriore terreno contro i liguri, visto che è ottava in classifica a quattro punti dalla Juventus quarta. La gara del Picco non sarà facile per i giallorossi, perché lo Spezia, anche se ha un discreto margine sul terzultimo posto, è alla ricerca di punti fondamentali per raggiungere la salvezza.

In casa giallorossa tira una brutta aria sia per i risultati poco esaltanti raggiunti fino adesso che per le polemiche arbitrali. Lo stesso Mourinho è stato squalificato per due giornate dopo esser stato espulso dall’arbitro Pairetto nel corso della partita della settimana scorsa contro il Verona di Tudor. A peggiorar la situazione per i tifosi giallorossi c’è una notizia che è arrivata da pochi minuti.

Roma, i convocati di Mourinho per lo Spezia: Sergio Oliveria e Felix out

La Roma, difatti, ha comunicato la lista dei giocatori convocati da Mourinho per il match di domani contro lo Spezia, dove non figurano i nomi di Sergio Oliveira e Felix. Il calciatore portoghese ha riportato un trauma al tallone, mentre il giovane attaccante resterà a Trigore a scopo precauzionale dopo una botta all’anca.

Nella lista diramata dal team capitolino c’è Zaniolo che, però, neanche lui è al meglio. Il giocatore italiano è guarito dall’infortunio che non gli ha permesso di giocare contro il Verona, ma le sue condizioni saranno valutate da Mourinho nelle prossime. Tra le note liete bisogna anche sottolineare il ritorno tra i disponibili di Roger Ibanez.