Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Roma, gara della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 18.05.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Spezia-Roma, gara delle 18.05 della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione di casa guidata da Thiago Motta ospita i giallorossi di José Mourinho.

Il match è un vero e proprio crocevia per i capitolini che, orfani dello Special One, in tribuna dopo la squalifica rimediata nell’ultimo turno Serie A, puntano ancora al quarto posto. Prima della gara di Conference League, infatti, è in programma lo scontro diretto in campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, decisa a non perdere il treno che porta all’Europa che conta.

Spezia-Roma, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Agudelo, Strelec.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, L. Pellegrini; Abraham. All. Mourinho (in panchina Foti). A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, El Shaarawy, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo.