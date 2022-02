Inter, che scivolone: brutta reazione di un tesserato sui social

L’Inter non sta attraversando un buon momento di forma. E il nervosismo in casa nerazzurra è evidente anche da una reazione alle critiche.

Il pareggio 0-0 contro un Genoa in piena lotta salvezza rende evidenti le problematiche, soprattutto a livello offensivo, dell’Inter in questo momento della stagione. Fortunatamente per i nerazzurri, Milan fa altrettanto e il Napoli è atteso da un impegno non certo soft contro la Lazio, ma il morale in casa nerazzurra non è certo dei migliori.

Lo dimostra anche la scomposta reazione di Arturo Vidal dopo un articolo di critica apparso su La Gazzetta dello Sport. La rosea aveva parlato di delusione circa il rendimento sotto le aspettative e il conseguente mancato apporto della panchina nerazzurra, citando in particolare Alexis Sanchez e lo stesso Vidal.

Il cileno non ha affatto preso bene la cosa, rispondendo con un’Instagram Stories estremamente polemica. Vidal ha infatti condiviso lo screen dell’articolo corredandolo da emoji tutt’altro che gentili nei confronti del pezzo.

Inter, Vidal all’attacco dei critici: cosa dicono i numeri

Al di là del comprensibile risentimento personale, i numeri però non sembrano dare particolarmente ragione a Vidal. Il cileno, alla seconda stagione in maglie nerazzurra, nelle ultime giornate è stato utilizzato decisamente poco.

Spulciando le statistiche infatti, a fronte di 19 presenze fino a questo momento in campionato, le ultime partite ha collezionato solo spezzoni di gara nel finale, con il gol che manca in campionato addirittura dalla prima giornata, nella vittoria per 4-0 proprio contro il Genoa.