“É irriconoscibile”: Lazio-Napoli, le critiche dei tifosi gelano il top

Il primo tempo di Lazio-Napoli ha messo in mostra alcune difficoltà da parte di un top player: critiche sui social, tifosi scatenati.

Si è appena concluso il primo tempo di Lazio-Napoli, posticipo della domenica sera del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, il grande ex della gara Maurizio Sarri, sta affrontando il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, reduci dall’eliminazione in Europa League contro il Barcellona e non in ottima forma, hanno dimostrato di avere delle effettive difficoltà.

A sorprendere i tifosi azzurri, però, oltre all’approccio non proprio positivo, è la prestazione di uno dei senatori della formazione partenopea. Kalidou Koulibaly, in flessione rispetto alle prestazioni a cui ha abituato i supporters, sembra non essere al top della forma fisica.

Lazio-Napoli, critiche sui social contro Koulibaly

Il difensore della SSC Napoli, dopo il successo in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, è tornato in azzurro deciso a guidare la squadra così come accade da anni. Il numero 26 della formazione di Spalletti, sapientemente sostituito da Juan Jesus durante la sua assenza, non è proprio al top.

Se ne sono accorti anche i tifosi che, dopo i primi quarantacinque minuti del match di questa sera, hanno espresso il proprio disappunto nei confronti del calciatore: “Lazio-Napoli la vedo brutta. Koulibaly irriconoscibile”. Questo uno dei tanti commenti che affollano i feed di Twitter.