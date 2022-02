Insigne e Fabian fanno esultare Napoli: Spalletti agguanta il primo posto

Lazio-Napoli è appena finita 1-2. In gol Lorenzo Insigne e Pedro nel secondo tempo del posticipo serale. Nel recupero segna Fabian

Il Napoli di Luciano Spalletti espugna lo stadio Olimpico di Roma. Contro la Lazio arriva solo un 1-2 frutto delle reti di Lorenzo Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. Il capitano della SSC Napoli trova il primo gol su azione in campionato. Nel recupero conclusione vincente di Fabian. La sua rete rovina i piani della Lazio di Maurizio Sarri costretta alla sconfitta.

Gli azzurri, grazie al risultato lontano dalle mura amiche, agguantano il Milan di Stefano Pioli al primo posto in classifica generale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Napoli, la sintesi del match

Il Napoli esulta allo stadio Olimpico. Trova la rete il numero 24 Lorenzo Insigne che finalmente si sblocca e trova il primo gol su azione. Il capitano del Napoli fa impazzire di gioia i supporters partenopei visto che gli azzurri agguantano Pioli in cima alla classifica dell’elenco generale a quota 57 punti, insieme ai rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> “É irriconoscibile”: Lazio-Napoli, le critiche dei tifosi gelano il top

Al minuto 62 l’attaccante partenopeo ha calciato dalla lunga distanza ed ha trafitto Strakosha che non è riuscito ad opporsi. Pochi minuti dopo l’azzurro si è ripetuto gonfiando la rete per la seconda volta. La sua posizione, però, era in fuorigioco e la rete è stata prontamente annullata. Nei minuti finali una rete di Pedro sembra rovinare i piani di Spalletti. Il Napoli non è finito, perché, Fabian Ruiz al minuto 94 trova la conclusione vincente.

Classifica Serie A

IN AGGIORNAMENTO