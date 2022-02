“Mi aspetto delle scuse”: Spezia-Roma, il tecnico si sfoga in diretta tv

La Roma di Josè Mourinho vince in extremis il match di Serie A, realizzando nei minuti di recupero un calcio di rigore con Tammy Abraham.

Vittoria di misura per la Roma di Josè Mourinho che agguanta i 3 punti dopo un match soffertissimo grazie ad un rigore nel finale di Tammy Abraham. Lo Spezia tiene fino alla fine e viene beffato negli ultimi secondi di gara.

Gara tenace dei liguri che disputano oltre 45 minuti in dieci uomini a causa del rosso per doppia ammonizione al difensore Amian. Tante polemiche per l’arbitraggio con i padroni di casa questa volta a recriminare.

Nel post partita il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il match: “Abbiamo tenuto la partita nonostante l’uomo in meno nel secondo tempo. E’ finita come è finita, ma sono orgoglioso della mia squadra per lo spirito offerto”.

Spezia, che frecciata di Thiago Motta verso la Roma

Il tecnico italo-brasiliano ha poi commentato gli episodi che hanno cambiato il match ed ha avuto parole molto pesanti. Il tecnico non ha gradito ne l’espulsione e soprattutto il rigore negli ultimi secondi di gioco. Ecco le sue parole:

“In questo momento mi aspetto delle scuse, anche per le altre squadre. Mi aspetto delle scuse come Spezia calcio e mi viene da ridere per non piangere. E’ inutile che stia a commentare ogni episodio. Il rigore? Nel dubbio si è optato per il rigore, mi aspetto scuse anche per questo”.