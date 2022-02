Il VAR salva la Roma: beffa per lo Spezia a tempo scaduto

Da pochi minuti è terminata la gara tra lo Spezia e la Roma con il risultato di 0-1 a favore dei giallorossi.

La Roma comincia subito, al 3′, alla grande con il colpo di testa di Mancini, sugli sviluppi da corner, respinto da Provedel. Trascorrono quattro minuti e ci prova Pellegrini: sfera che termina di poco sul fondo. Al 17′ si fa vedere lo Spezia in attacco con il tiro di Verde, ex giallorosso, che va fuori di poco.

Dopo un minuto arriva il palo della Roma con la gran conclusione dalla distanza di Pellegrini. Lo Spezia non respira e la squadra di Mourinho sfiora il gol ancora una volta con il tiro di Abraham: bravo Provedel a respingere il tentativo dell’inglese. Al 42′ c’è la punzione di Verde: palla di poco lato.

Il primo tempo si conclude con l’espulsione di Amian per doppia ammonizione. Mourinho inserisce ad inizio ripresa Zaniolo. I primi minuti della seconda frazione della gara sono contraddistinti dall’assedio della Roma. Al 48′ Abraham spreca un grandissimo assist di Pellegrini, mandando a lato da una favorevolissima posizione.

Spezia-Roma, i giallorossi vincono con un rigore di Abraham al 99′.

Dopo due minuti dall’occasione dell’inglese, c’è il tiro di Zaniolo: respinge Erlic. Al 50′ Cristante colpisce il secondo palo per i giallorossi con un tiro a volo. Lo Spezia è pericoloso al 55′ con il tiro di Nzola respinto da Rui Patricio. Sul capovolgimento di fronte, Veretout serve all’indetro Pellegrini, che manda a lato da ottima posizione. Trascorre solo un minuto ed è il francese, questa volta, a sprecare una grande occasione, mandando fuori a due passi da Provedel.

Nzola ci prova ancora al 69′ ma El Shaaraway, da poco subentrato a Veretout, contrae il suo tentativo, favorendo così la parata di Rui Patricio. Pellegrini tira ancora dalla distanza due minuti dopo: bravo di nuovo Provedel a fermare il tentativo del capitolino. Al 74′ Reca sbaglia, ma Erlic intercetta il passaggio in mezzo di Abraham. L’azione continua e il pallone arriva a Zaniolo, che prova una conclusione rasoterra: para ancora il portiere dello Spezia.

Al minuto ottanta c’è la conclusione di Mkhitaryan che termina di poco alta sopra la traversa, con Provedel immobile. All’86’ calcio di punizione di Pellegrini all’altezza del vertice sinistro dell’area ligure: sfera che termina fuori di poco. Mkhitaryan, al 91′, la mette in mezzo, il pallone arriva a Shomurodov ma la difesa dello Spezia respinge sulla linea. Al 94′, su azione da corner, Zaniolo prende per due volte la traversa.

L’azione continua, ma i giocatori della Roma, incredibilmente, non riescono a mettere il pallone in rete. Il VAR richiama Fabbri per un calcio involontario di Maggiore a Zaniolo. Il direttore di gara, dopo aver rivisto l’azione al monitor, assegna il rigore ai capitolini. Sul dischetto si presenta Abraham, che incrocia e batte Provedel al 99′. Tre punti fondamentali per la squadra di Mourinho.

La classifica aggiornata

Milan 57 punti; Inter* 55, Napoli* 54; Juventus 50; Atalanta** 44; Roma 44; Lazio* 43; Fiorentina* 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino* 33, Bologna*32, Empoli 31, Sampdoria* 26, Spezi* 26, Udinese* 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 17; Salernitana** 15.

*una partita in meno

**due partite in meno