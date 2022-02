Spezia-Roma, animi bollenti: cartellino rosso e caos in campo

Il primo tempo tra Spezia e Roma è terminato 0-0, ma c’è stata anche un’espulsione che potrebbe cambiare le sorti della partita.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra lo Spezia di Thiago Motta e la Roma di José Mourinho con il risultato di 0-0. I giallorossi hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio: dal palo colpito da Pellegrini all’occasione di Abraham respinta da Provedel.

I padroni di casa sono stati pericolosi con Verde, ex capitolino, ma i suoi due tentativi sono terminati entrambi di poco a lato. E’ un match fondamentale sia per lo Spezia che per la Roma. Se i liguri devono conservare il proprio margine sulla zona retrocessione, i giallorossi non devono perdere ulteriore terreno dal quarto posto.

La Roma ha sicuramente avuto le occasioni migliori della partita, comandando il gioco per quasi tutto l’arco del primo tempo. Lo Spezia, dal canto suo, ha tenuto botta, ma nei minuti finali della prima frazione di gara è avvenuto un episodio che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della partita del Picco.

Spezia-Roma, espulso Amian per doppia ammonizione

Al 45′, infatti, l’arbitro Fabbri ha espulso Amian per doppia ammonizione. Il calciatore dello Spezia è stato ammonito due volte in pochissimi minuti. L’ultima, quella fatale, è arrivata dopo aver fermato Lorenzo Pellegrini nella zona mediana del campo.

Sia Amian che l’intera panchina dello Spezia ha protestato tantissimo nei confronti del direttore di gara per la sua decisione. Tantoché Fabbri ci ha messo un po’ di tempo prima di rassenerare gli animi e di far riprendere la partita. La Roma aveva già chiesto l’espulsione del calciatore, che salterà la Juventus, per una manata su Zalewski.