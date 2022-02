“Forse abbiamo dimenticato che…”: caos VAR in Serie A, il tecnico si schiera

Nelle ultime settimane in Serie A il VAR è finito al centro delle polemiche. Diversi tecnici si sono lamentati del suo utilizzo.

L’avvento del VAR nel mondo del calcio era stato accolto nel migliore dei modi, ma con il passar del tempo la situazione è peggiorata. Dopo anni dal suo arrivo c’è chi ancora si lamenta del suo utilizzo e nelle ultime settimane diversi tecnici di Serie A si sono schierati addirittura per la sua eliminazione.

Prima Giampiero Gasperini e poi Maurizio Sarri hanno votato contro lo strumento tecnologico, a loro dire dannoso per il gioco del calcio.

Non tutti però la pensano allo stesso modo e lo dimostrano le parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, intervenuto ‘in difesa a spada tratta’ del VAR e del modo in cui viene utilizzato.

Sampdoria, Giampaolo si schiera a favore del VAR

Attraverso i canali ufficiali del club il tecnico, tornato da qualche settimana sulla sua ‘vecchia’ panchina ha parlato del VAR ed ha lanciato, in un certo senso, una frecciata ai suoi colleghi:

“Io sono sempre favorevole. Non è in dubbio il VAR, perché ci siamo dimenticati cosa succedeva quando il VAR non c’era. Il VAR certifica una regola. Il problema non è il VAR, può esserlo quella specifica regola. La designazione di Sozza? Io penso sia stata ineccepibile, perfetta. Irrati poi è una garanzia, quindi hanno attenzionato questa partita come doveva essere attenzionata”