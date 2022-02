Milan, Kessié come Donnarumma: il top club affonda per l’estate

Franck Kessié appare sempre più lontano dal Milan: la sua intenzione di non rinnovare il contratto lo libera a zero, pronto un top club per l’estate

Il Milan sta vivendo, con Franck Kessié, quanto ha già vissuto la scorsa estate anche con Gianluigi Donnarumma. Anche il centrocampista, infatti, ha rifiutato di prolungare il proprio contratto, complice sopratutto una distanza tra domanda e offerta sulle cifre. Ora su di lui si affaccia il concreto interesse di un top club per l’estate.

Il contratto di Franck Kessié con il Milan scadrà quindi il 30 giugno del 2022. Vani i tentativi del club per tentare di convincerlo a restare a Milano con un aumento dell’ingaggio. Almeno fino a questo momento. Salvo colpi di scena dell’ultimo momento, quindi, il centrocampista partirà da svincolato l’estate prossima.

Un profilo come il suo, da poter prendere oltretutto a parametro zero, sta suscitando l’interesse di diverse squadre. Sia italiane che straniere. Le richieste elevate per l’ingaggio in Italia potrebbero però suscitare qualche problema per l’operazione. Dall’estero, invece, un top club punta concretamente al classe 1996.

Calciomercato Milan, top club europeo fortemente interessato a Kessié: si tratta del Barcellona

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Il Barcellona è in testa alla corsa per ingaggiare Frank Kessiè in estate a parametro zero. Il centrocampista ha rifiutato l’offerta del Milan di prolungare il contratto fino al 2026, con un aumento dello stipendio dagli attuali € 2,2M/anno + bonus a € 6,5M/anno”.

Nessun passo indietro dunque da parte di Kessié per andare incontro all’offerta del Milan. Dal club rossonero, invece, nessun aumento sulla proposta per l’ingaggio. Il destino sembrerebbe essere ormai segnato e, attualmente, così come avvenuto lo scorso luglio con Donnarumma, sembrerebbe che anche Franck Kessié potrà approdare in un top club europeo come quello del Barcellona a fine stagione.