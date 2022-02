“Era pronto a firmare ma…”: Juve, svolta e segnale per il colpo dell’estate

La reazione social del giocatore ha dato il via alle indiscrezioni di mercato: la Juventus segue la situazione e studia il colpo per l’estate

Max Allegri ha cambiato marcia. La Juventus ha alzato i giri del motore e l’arrivo di Dusan Vlahovic si sta rivelando fondamentale per le ambizioni bianconere. Il classe 2000 ha contribuito in maniera rilevante con la sua doppietta a giustiziare l’Empoli.

Il calciatore serbo sta vivendo giorni da favola. Prima il gol al Villarreal in Champions League dopo appena 34 secondi dall’inizio della partita, al suo debutto nella competizione. Ora quest’altra grande prestazione in campionato. La Juventus ha in mente di aggiungere altri giovani del suo livello per tornare a vincere.

Juventus, i like di Zaniolo accendono la fantasia: dai primi contatti a ciò che può avvenire in estate

Nicolò Zaniolo ha dato una grossa mano alla Roma e a José Mourinho per consentire ai giallorossi di tornare da La Spezia con i tre punti. L’attaccante, dopo essere rimasto in panchina nei primi quarantacinque minuti, è entrato in campo con grande voglia di fare nella città che lo ha visto crescere.

Alla fine si è procurato il calcio di rigore che ha consentito a Tammy Abraham di siglare il decisivo gol dell’1-0 in pieno recupero. Zaniolo invece ha lasciato il terreno di gioco con dei segni evidenti in volto per l’intervento di Maggiore ma felice per il risultato.

A far parlare di Zaniolo però sono soprattutto i tre like comparsi a meno di 24 ore dalla partita con lo Spezia di Tiago Motta in risposta a Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Tre like ai post di vittoria pubblicati dai calciatori che, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, per via del linguaggio non scritto di questi tempi, lo avvicinano alla Juventus.

L’attaccante della Roma da piccolo faceva il tifo per i bianconeri e a due anni di distanza dalla fine del suo rapporto con i giallorossi (in scadenza nel 2024) prima o poi sarà costretto a prendere una decisione. Il rinnovo del contratto non sembra più così vicino e dunque Zaniolo potrebbe finire altrove.

I like di Zaniolo sono sembrati polemici nei confronti di José Mourinho che ieri lo ha poi lasciato in panchina inizialmente. La Juventus ha avviato qualche approccio nei suoi confronti già da un po’ di tempo poiché è stato individuato come uno dei giovani con cui tornare al vertice. Per Allegri però si porrebbe un grattacapo dal momento che Dybala, Chiesa e Zaniolo amano partire tutti e tre dalla fascia destra, lì dove c’è anche Cuadrado.