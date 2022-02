“Il Milan ci prova…”: Inter, sgambetto ed improvviso derby di mercato

Il derby tra Inter e Milan prosegue pure sul calciomercato: le due formazioni milanesi sono interessate allo stesso attaccante italiano

La Serie A si mantiene apertissima. Se un anno fa di questi tempi, l’Inter di Antonio Conte aveva già sette punti di vantaggio sulla Juventus, ora la corsa include almeno tre squadre: Napoli, Milan e Inter. La quarta, la formazione bianconera, è ancora un po’ attardata ma confida di riuscire a presentarsi al tavolo per giocarsi lo Scudetto.

Tra le due milanesi però la sfida non riguarda soltanto il campionato ma si estende pure al calciomercato. In particolare, in attacco, il Milan ha puntato con decisione un calciatore da tempo nel mirino dell’Inter.

Calciomercato, derby tra Milan e Inter: i rossoneri si inseriscono su Gianluca Scamacca

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha vari estimatori. Non solo in Italia ma pure all’estero sebbene come ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina la sua priorità è quella di rimanere in Serie A. Il calciatore vuole continuare a maturare nel campionato che lo ha visto finora protagonista di dieci gol in 25 partite in questa stagione.

L’interesse dell’Inter va avanti ormai da vari mesi. I nerazzurri non hanno cominciato una trattativa con il Sassuolo ma sono molto interessati al calciatore.

Anche il Milan segue l’attaccante italiano con particolare attenzione. Frederic Massara lo conosce fin dai tempi in cui era nel settore giovanile della Roma, vale a dire prima del suo passaggio al Psv in Olanda.

Il Milan al momento è indietro ed è consapevole di ciò dal momento che l’Inter è su Scamacca da diversi mesi tuttavia il club rossonero non vuole tirarsi indietro dalla contesa. I rossoneri provano ad inserirsi e fare lo sgarbo ai ‘cugini’.

Potrebbe anche non essere l’unico derby di mercato tra le due squadre. ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, riferisce anche dell’interesse per il difensore centrale Mattia Viti dell’Empoli. Il classe 2002 si sta imponendo con i toscani ed è osservato da diverse formazioni.