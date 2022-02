“È del Milan”: l’annuncio di mercato fa gongolare Pioli e Maldini

Vicino il nuovo colpo di mercato del Milan: arrivato l’annuncio tanto auspicato da Maldini e dal tecnico Pioli. Firma imminente.

Non soltanto i rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Il Milan, da ormai qualche settimana, ha iniziato ad imbastire diverse trattative da concretizzare poi nel corso della prossima sessione del mercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, in particolare, si stanno concentrando sul reparto difensivo così da regalare a Stefano Pioli il sostituto di Alessio Romagnoli.

I riflettori, in particolare, sono puntati su Sven Botman. L’olandese piace molto alla dirigenza e in estate è destinato a lasciare il Lille. I contatti tra le parti stanno proseguendo in maniera positiva, con il giocatore che ha già espresso il proprio gradimento nei confronti della piazza rossonera. Per lui è pronto un contratto da 2.5 milioni fino al 2027.

Ora il prossimo passo consisterà nel convincere il club francese a lasciarlo partire e trovare un’intesa in merito alla valutazione economica. Il Lille, infatti, a gennaio ha rifiutato oltre 40 milioni dal Newcastle che aveva puntato il giocatore con l’obiettivo di prenderlo subito e bruciare così la concorrenza del Milan.

Milan, Botman ha fatto la propria scelta

Un’operazione non andata in porto anche a causa delle perplessità espresse dal difensore, molto più attratto dall’idea di vestire una maglia ricca di storia come quella del Milan. Botman, stando a quanto riportato dalla BBC, vuole solo la Serie A e non prenderà in considerazione altre possibili mete alternative.

La strada appare quindi in discesa per Maldini e Massara i quali, con tutta probabilità, diranno addio a Romagnoli. Il suo contratto, come noto, scadrà al termine dell’attuale stagione e finora gli incontri andati in scena non sono bastati per produrre l’auspicata fumata bianca e trovare la quadra in merito al rinnovo. La Lazio e la Juventus lo stanno monitorando: il Milan, dal canto suo, si consolerà con Botman.