“Ancora troppo poco”: Milan, il rientro del big tarda ad arrivare

Per Stefano Pioli non arrivano buone notizie, in vista della sfida di Coppa Italia che vedrà la sua squadra impegnata nel derby contro l’Inter.

Il Milan si trova nel pieno di una stagione che vede i rossoneri ancora in lotta per due obiettivi. C’è la corsa Scudetto, chiaramente, cosi come la Coppa Italia. In entrambi i casi per Stefano Pioli sarà necessario provare a mettere tutte le forze in campo per perseguire le proprie ambizioni, anche se la concorrenza è agguerrita, soprattutto per quanto riguarda il campionato.

In Coppa Italia c’è l’appuntamento con il derby, per un match che assume una forma ed una consistenza ben più definita di una classica semifinale. Battere i cugini nerazzurri e buttarli fuori dalla competizione, avrebbe un significato doppio anche in relazione a quanto sta succedendo per la corsa Scudetto. Ma pare che Pioli, anche per questa volta, dovrà farw a meno di uno dei suoi giocatore più incisivi.

Milan, Ibra non rientra per il derby: le novità per Pioli

Zlatan Ibahimovic è alla prese con un’infiammazione del tendine d’Achille, che lo tiene sotto scacco dalla partita contro la Juventus. Il campione svedese sta lavorando duramente per cercare di rientrare il prima possibile e mettersi a disposizione dell’allenatore. Nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti, ma quello che pare certo – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è che nel derby contro l’Inter non ci sarà.

Passi positivi, come detto, ma ancora troppo poco per poter ritenere Ibra sulla strada sicura del rientro in campo. Quando potrebbe tornare a disposizione di Pioli? L’obiettivo – si legge – è quello di averlo nuovamente per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti, altro match cruciale per la conquista dello Scudetto.