FIFA e UEFA, adesso è ufficiale: maxi-stangata alla Russia

Arriva la decisione ufficiale in merito alla partecipazione della Russia ai Mondiali in Qatar: FIFA e UEFA insieme per la sospensione, c’è il comunicato

Quanto trapelato solamente poco tempo fa ora è diventato ufficiale. La FIFA e la UEFA hanno, insieme e di comune accordo, preso la loro decisione in merito alla partecipazione della Russia e delle squadre di club russe alle diverse competizioni.

Ci sarà quindi la sospensione, tanto della Nazionale Russa nei Mondiali quanto delle squadre di club russe nelle varie competizioni in cui sono impegnate. Una decisione presa in seguito all’attacco e all’invasione russe in territorio ucraino.

Il presidente della FIFA Infantino e il presidente della UEFA Ceferin si stringono, con l’occasione, attorno al popolo ucraino e parlano a nome del mondo del calcio. La loro decisione, già nell’aria, ora è ufficiale.

FIFA e UEFA sospendono la Russia dai Mondiali: adesso è ufficiale, c’è il comunicato

Come comunicato tramite una nota ufficiale: “La FIFA e la UEFA hanno deciso insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA. Rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti”.

“Il calcio – si legge ancora nel comunicato – è unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido così che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”