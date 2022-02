“Quelli lo annientano…”: Vlahovic, l’avvertimento spiazza i tifosi

Mancano solamente due giorni al match di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Fiorentina e Juventus: Vlahovic si prepara, ma l’avvertimento spiazza i tifosi

La Fiorentina, mercoledì 2 marzo, ospiterà all’Artemio Franchi la Juventus per la prima delle due gare di semifinale di Coppa Italia. Ci sarà ancora una volta Vlahovic, che questa volta però indosserà una maglia diversa, quella bianconera. Per l’occasione l’ex calciatore ha detto la sua sull’attaccante serbo.

Pasquale Bruno, ex calciatore tra le altre di Juve e Fiorentina, ha detto la sua sul match di Coppa Italia che vedrà sfidarsi la Viola e la Vecchia Signora. Intervistato da ‘La Nazione’, Bruno ha parlato della gara ma ha anche espresso la sua opinione sull’ultimo (e importante) acquisto fatto dalla società bianconera: Dusan Vlahovic.

Secondo Bruno: “Viola e bianconeri hanno il 50 per cento di possibilità a testa di arrivare in finale. E spiego perché. La squadra di Italiano, risultato col Sassuolo a parte, sta bene, ha idee e gioco. La Juve sta tornando quella del solito Allegri: bada solo al risultato e ha gli uomini adatti per vincere”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina-Juventus, Bruno dice la sua e parla anche di Vlahovic: “In Italia ci sono due difensori che lo annientano”

In particolare su Vlahovic, Bruno non ha molti dubbi e a ‘La Nazione’ ha dichiarato: “Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia, ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol”.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, Mancini ha deciso: mossa ufficiale per sbancare ai playoff

Un avvertimento in particolare ha poi spiazzato i tifosi bianconeri: “In Italia ci sono due giocatori, Bremer e Demiral che ogni volta che lo incontrano non gli fanno vedere il pallone. Lo annientano. Questi due sono forti e su difensori come loro si potrebbero spendere anche 100 milioni, perché è con elementi come Bremer e Demiral in difesa che puoi andare a vincere uno scudetto. Era dai tempi di Cannavaro che in Italia non giocavano centrali così forti”.