“Fuori dall’Europa League”: Guerra in Ucraina, stangata pesante per il club

Ancora conseguenze in ambito calcistico per la guerra che la Russia ha intrapreso contro l’Ucraina: giunge una nuova decisione.

Persiste l’offensiva russa in Ucraina, che a sua volta sta rispondendo con la resistenza. Le conseguenze di questo doloroso conflitto dureranno per lungo tempo e sono già cominciate, coinvolgendo gli aspetti più importanti della politica e dell’economia mondiale, oltre che la vita dei cittadini. In ambito sportivo, invece, già sono giunte le prime esclusioni e si sta considerando la massima penalità anche per ciò che concerne i Mondiali di Qatar del 2022.

Per il momento, la Nazionale potrà scendere in campo a dicembre senza la denominazione di ‘Russia’, senza la bandiera e senza poter intonare l’inno del proprio paese. In attesa di capire gli sviluppi di questa vicenda, arrivano conseguenze per i singoli club.

Le kermesse europee sono in pieno svolgimento, ma ciò non impedisce di mettere da parte la continuità e la regolarità dell’evento, di fronte a una situazione che merita tutta l’attenzione possibile.

Guerra Russia-Ucraina: Spartak Mosca verso l’esclusione dall’Europa League

Secondo le informazioni riferite da ‘Bild’, lo Spartak Mosca avanza verso l’esclusione dalle coppe europee. In particolar modo, dovrebbe già saltare la sfida tra la squadra russa e il Lipsia in programma all’andata alla Red Bull Arena per il 10 marzo, portando alla conseguente automatica qualificazione dei tedeschi ai quarti di finale di Europa League.

LEGGI ANCHE >>> “Prima volta nella storia”: guerra in Ucraina, dal calcio decisione clamorosa

La decisione sarò presa dall’UEFA durante quest’oggi, mentre ci ragionano i suoi vertici. In merito è già intervenuto il CEO del Lipsia, dichiarando alla stampa: “Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell’Uefa e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno annullate”.