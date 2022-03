Lazio, doppio colpo in estate: Lotito può sborsare 40 milioni di euro

Lazio già proiettata al mercato di giugno. Lotito è pronto a piazzare un doppio colpo questa estate mettendo sul piatto 40 milioni.

La Lazio è ancora pienamente impegnata nella corsa ad un posto per le competizioni europee in vista della prossima stagione. L’undici di Sarri, dopo il controverso ko all’ultimo secondo con il Napoli, è intenzionato a ripartire quanto prima. La società però ha già un occhio al prossimo mercato e prepara alcune operazioni interessanti.

Stando a quanto diporta Il Messaggero il club di Lotito sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per un doppio colpo che certamente farà felice Sarri. Proprio il tecnico infatti avrebbe messo questi due nomi in cima alla lista, soprattutto in prospettiva dell’ormai certo addio di Lucas Leiva.

I due nomi, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni ciascuno sono Maxime Lopez del Sassuolo, che tanto sta facendo bene con i neroverdi e il Vitinha del Porto. Quest’ultimo ha come agente Mendes con il quale i biancocelesti sono in buoni rapporti e quindi potrebbe facilitare la trattativa.

Lazio, Maxime Lopez e Vitinha per Sarri

L’idea della Lazio è quella di arrivare a prendere entrambi i calciatori. Maxime Lopez in questa stagione a Sassuolo, in un club che quindi gli ha permesso già di maturare una discreta esperienza in Serie A, ha collezionato 26 presenze, quasi tutte da titolare e per 90′, diventando un punto fermo dei neroverdi.

Vitinha invece, dopo un’esperienza in Premier League con la maglia del Wolverhampton, si sta consacrando ad alto livello con il Porto. Per lui sono già 20 le presenze in campionato, ma soprattutto 8 quelle in Europa, 6 in Champions League e 2 in Europa League per la precisione.