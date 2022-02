“Era rigore”: caos Lazio-Napoli, tifosi furiosi con l’arbitro

Tante polemiche nel secondo tempo di Lazio-Napoli, nel mirino alcune scelte dell’arbitro giudicate poco idonee.

Nel posticipo del ventisettesimo turno di Serie A tra Lazio e Napoli emozioni e polemiche per una sfida fondamentale nella lotta scudetto. Nella ripresa gli azzurri sono passati in vantaggio grazie al gol su azione del suo capitano Lorenzo Insigne, ma negli ultimi minuti ha pareggiato con un gran gol Pedro. Nel finale gli azzurri sono passati nuovamente in vantaggio con Fabian Ruiz.

La gara nella ripresa si è accesa per numerose polemiche e vi sono state tante emozioni sia da una parte che dall’altra. Il Napoli grazie a questo successo è in vetta alla classifica di Serie A.

La terna arbitrale ha annullato per fuorigioco la seconda rete di Lorenzo Insigne, ma è un altro l’episodio che sta accendendo i social e sta scatenando numerose polemiche.

Lazio-Napoli, proteste per un rigore non concesso agli azzurri

Sia i tifosi sui social che i giocatori in campo hanno protestato per un episodio nel corso del secondo tempo. In occasione di un calcio d’angolo su un colpo di testa azzurro il difensore biancoceleste Luiz Felipe l’ha sfiorata con la mano.

Nonostante le proteste l’arbitro però non è andato neanche al VAR a rivedere l’episodio, giudicato di conseguenza idoneo. Sui social diversi tifosi hanno protestato e non hanno gradito la scelta arbitrale.