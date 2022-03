Roma, Mourinho prepara lo sgarro al Milan: assalto in estate

Thiago Pinto e la Roma di Mourinho pronto all’assalto in estate per il mediano ex Borussia Dortmund. C’è da battere la concorrenza del Milan.

Nonostante manchi ancora un bel po’ all’apertura della finestra estiva di calciomercato, i club di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Con il Milan che pare aver già chiuso l’affare relativo a Botman, anche gli altri top club provano ad anticipare la concorrenza per assicurarsi i top player ed i talenti che militano nei campionati esteri.

Tra questi c’è anche la Roma di José Mourinho. Il club giallorosso, in vista della prossima stagione, deve affrontare diverse questioni relative ai rinnovi contrattuali. Per questo motivo il club capitolino è già al lavoro. Il direttore sportivo Thiago Pinto, infatti, ha già stilato una lunga lista dei desideri per provare ad accontentare i tifosi.

Calciomercato Roma, nel mirino Weigl

La Roma butta l’occhio al futuro e, per questo motivo, prova ad anticipare i club europei. Serve un colpo in mediana. L’indiziato numero uno, secondo quanto riferito da ‘Bild’, sarebbe Julian Weigl del Benfica. L’ex Borussia Dortmund, infatti, potrebbe lasciare il Portogallo già in estate.

Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024, secondo il tabloid tedesco, José Mourinho starebbe spingendo per portarlo in Serie A durante la finestra estiva di mercato. C’è da battere, però, la concorrenza del Milan di Stefano Pioli. Anche Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno ascritto sulla propria lista dei desideri il nome del mediano del club portoghese.