“È un calciatore del Milan”: l’annuncio di mercato fa impazzire i tifosi

Annuncio su chi sarà il primo acquisto del Milan per la prossima sessione di calciomercato: i tifosi sognano

Il Milan sta lottando per lo scudetto insieme al Napoli e all’Inter. Ieri c’è stata la semifinale d’andata di Coppa Italia coi cugini nerazzurri, ma c’è stato un problema che ha impedito ad Alessio Romagnoli di finire la partita. Il problema in difesa per la squadra di Pioli esiste, dopo l’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer e il non intervento sul mercato a gennaio. Il fatto è che Paolo Maldini, probabilmente d’accordo con la parte amministrativa e tecnica del Milan, ha deciso di acquistare un difensore la prossima estate.

Una scelta rischiosa, visto che si è fermato anche Romagnoli. E ora, in attesa di ulteriori sviluppi, Pioli si ritrova sono con Tomori e Kalulu in difesa e con la difficile trasferta di Napoli alle porte. Il profilo prescelto per rinforzare la difesa è quello di Sven Botman. Il difensore centrale del Lille classe 2000 sta giocando da diverso tempo ad altissimi livelli. E di lui ha parlato Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube.

Milan, l’annuncio di Pellegatti sul nuovo acquisto

Di seguito, le parole di Carlo Pellegatti, che sono state un vero e proprio fulmine a ciel sereno: “Ho verificato la notizia dopo la BBC coi suoi agenti olandesi. Mi è stato detto che Botman sarà un calciatore del Milan, il primo grande acquisto per rinforzare la difesa. Ci saranno sicuramente Kjaer, Tomori e Kalulu. Ma l’incognita è Romagnoli”. Insomma, il Milan avrebbe già acquistato Botman, rimandando il suo arrivo direttamente alla prossima estate.

Resta da capire quale sarà il futuro di Romagnoli, Pellegatti dice: “Mi auguro possa rimanere. C’è qualcuno che lo vuole alla Lazio o alla Juve, ma io non credo. Per Botman ho citato le fonti e vado sul sicuro. Poi magari potranno esserci problemi, ma lui è del Milan e sono contento. Aveva offerte importanti ma ha scelto la maglia rossonera”.