Conte, serata nera per il Tottenham: assurdo risultato in FA Cup

Serata nera per il Tottenham in FA Cup: clamorosa eliminazione per Antonio Conte, out ai supplementari contro una squadra di Championship

Cocente delusione per Antonio Conte, sconfitto ai supplementari con il Tottenham. Complice il ko di questa sera, il tecnico italiano resta in corso soltanto su un fronte e pertanto negli ultimi due mesi e mezzo della stagione potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato con il chiaro obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Tottenham dell’allenatore leccese, infatti, ha abbandonato la FA Cup dopo aver già salutato a dicembre la Conference League. In quel caso però è stata l’emergenza Covid a spezzare i sogni europei di Conte (gli ‘Spurs’ hanno disertato l’ultimo incontro della fase a gironi contro il Rennes). In Carabao Cup invece Kane e compagni si erano fermati in semifinale contro il Chelsea. Questa volta la caduta è stata ben più fragorosa.

FA Cup, clamorosa sconfitta per Antonio Conte: Tottenham eliminato dal Middlesbrough

Il Tottenham è stato sconfitto in serata dal Middlesbrough, compagine che occupa l’ottava posizione in Championship. Eliminazione inaspettata per gli ‘Spurs’ che sono stati piegati dagli avversari con un gol arrivato nel corso dei tempi supplementari. Oltre al danno, dunque, anche la beffa per la formazione di Antonio Conte che è rimasta in campo per 120′ accumulando pure stanchezza in vista dell’appuntamento di campionato contro l’Everton in programma per lunedì.

A decidere la sfida è stata una marcatura di Josh Coburn, che ha consentito al Middlesbrough di aggiudicarsi la sfida del quinto turno della competizione per 1-0. Conte ha mandato in campo quasi tutte le sue prime linee. In campo per tutta la gara sono rimasti ad esempio calciatori come Harry Kane e Heung-Min Son che non sono però bastati per avere la meglio rispetto all’avversario di categoria inferiore.

Il Tottenham dovrà ora concentrarsi sulla corsa al quarto posto. Gli ‘Spurs’ occupano al momento la settima posizione ma hanno due partite in meno rispetto a Manchester United e West Ham che occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione con 47 e 45 punti. Tra queste due squadre e quella di Conte, che di punti ne ha 42, figura anche l’Arsenal, appaiato con gli ‘Hammers’ a 45 e con una gara in meno anche rispetto alla formazione del tecnico italiano.