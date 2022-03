Fiorentina-Juve e il saluto a Vlahovic, Italiano non ci sta: “Sono arrabbiato”

Al termine del match perso in extremis il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è apparso abbastanza sottotono e giù di morale.

Brutta quanto dolorosa sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il club gigliato, dopo una gara controllata e sicuramente giocata molto bene, è caduto nei minuti di recupero a causa dell’autogol di Lorenzo Venuti, uno sfortunato episodio.

La Juventus di Massimiliano Allegri si è mostrata ancora una volta cinica e brava a sfruttare qualsiasi episodio per ottenere il minimo risultato possibile. Al termine del match perso in maniera rocambolesca ha parlato a Mediaset il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“Continuiamo a non essere lucidi davanti allo specchio, abbiamo tirato 22 volte in porta e concesso poco agli avversari, ma abbiamo perso 1 a 0. Occorre migliorare e dobbiamo riproporre lo spirito avuto questa sera”.

Fiorentina, Italiano parla del rapporto con Vlahovic

Più che deluso Italiano è apparso arrabbiato per l’atteggiamento in certi momenti della squadra ed ha dichiarato: “Dispiace per questa sera, era importante non prendere gol visto il regolamento e subirlo in questo modo fa male. Cercheremo anche al ritorno di riproporre questo spirito e questo atteggiamento. Alla fine se la tieni viva la gara, ad un certo punto la Juve ti castiga. Sull’ultima palla dovevamo fiutare il pericolo e stare più attenti nella fase difensiva, di certo al ritorno proveremo a fare meglio.

Al termine dell’intervista il coach viola ha parlato anche di Dusan Vlahovic, tanto discusso ex attaccante viola. Riguardo il serbo Italiano ha avuto parole dolci ed importanti per un giocatore decisivo nella prima parte di stagione per la squadra toscana: “Io e Vlahovic abbiamo un bel rapporto, è cresciuto tanto ed è un campione. Gli auguro il meglio!”.