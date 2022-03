“Scoppia in lacrime”: incredibile Fiorentina-Juventus, succede di tutto

Grande sorpresa nel finale del match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Bianconeri grandi protagonisti nel finale.

La seconda semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus sembrava un replay del derby di Milano, ma alla fine invece un clamoroso colpo di scena ha cambiato tutte le carte in tavola.

La Juventus ha portato a casa una vittoria per certi versi insperata, realizzando l’1 a 0 a pochi secondi dal termine grazie all’autogol del difensore gigliato Lorenzo Venuti, protagonisti in negativo del match.

La Fiorentina ha avuto il pallino della gara per la maggior parte del match. La squadra di Italiano ha controllato la sfida ed ha messo in seria difficoltà la formazione guidata da Massimiliano Allegri. Nel primo tempo Ikone e nel secondo tempo il pugliese Gaetano Castrovilli hanno realizzato incursioni pericolose ma non è mai arrivato il guizzo per punire la Juve ed insaccare dietro la porta difesa quest’oggi da Perin.

Fiorentina, Venuti in lacrime dopo l’autogol

La Fiorentina è uscita sconfitta dal match ed ora la qualificazione appare quasi impossibile. I viola, dovranno, nel match di ritorno, realizzare l’impresa di vincere all’Allianz Stadium, in casa dell’acerrima nemica.

Lorenzo Venuti è stato uno sfortunato protagonista del match. Subentrato all’intervallo all’infortunato Odriozola, il terzino è apparso in evidente difficoltà per tutto il secondo tempo e soprattutto è stato l’autore dello sfortunato quanto decisivo autogol. Durante il primo minuto di recupero Juan Cuadrado ha messo uno dei suoi pericolosi tiro cross al centro, risultando ancora decisivo. Il cross del colombiano è risultato decisivo con l’azzurro costretto all’autogol. Venuti, al termine del match, è esploso a piangere, triste per la sconfitta sua e dei suoi compagni. Una sconfitta che fa male e che allontana seriamente i viola dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia.