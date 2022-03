“Il peggiore di sempre”: Fiorentina-Juventus nel caos, i tifosi non ci stanno

Fiorentina-Juventus continua a muoversi tra caos e animi roventi: dopo i primi 45′ di gioco, i tifosi non ci stanno e protestano sui social.

L’atmosfera è rovente. E come poteva essere altrimenti, nel giorno in cui Dusan Vlahovic faceva il suo ritorno (da avversario) al Franchi. La Fiorentina lo sapeva bene e ha provato ad approfittare del tifo scatenato sin dai primi minuti di gioco, mettendo in seria difficoltà la Juventus.

Difficoltà che la formazione di Allegri non è riuscita a nascondere e a gestire. Soprattutto nello scontro tecnico con l’omologo Italiano. Il primo tempo è stato un incubo per i tifosi della Vecchia Signora, che hanno visto la propria squadra essere macinata dalla Fiorentina.

Dati, prestazione e statistiche che hanno scatenato l’ira dei tifosi bianconeri, che sui social hanno protestato contro il gioco mostrato dalla Juventus.

Fiorentina-Juventus, i tifosi bianconeri protestano e criticano Allegri sui social

Nel mirino della rabbia dei supporters piemontesi, soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ritenuto reo di un primo tempo dove la sua Juventus ha scoccato zero tiri verso lo specchio difeso da Terracciano. E, al contrario, ha rischiato di trovarsi sotto più di una volta.

Un trend che non è cambiato in questo avvio di secondo tempo e che ha acceso i campanelli d’allarme in casa Juventus. Alcuni tweet sono al vetriolo contro Allegri e il gioco mostrato dai suoi bianconeri: “Il peggior primo tempo della mia vita”, tuona addirittura qualcuno.

Insomma, la prestazione offerta in campo dalla Vecchio Signora è tutt’altro che soddisfacente e mette in secondo piano anche il ritorno di Vlahovic a Firenze. E ad Allegri non resta che pescare dalla panchina e dal suo cilindro qualche sostituzione che può spaccare in due la partita. Intanto, la Fiorentina di Italiano continua a macinare gioco.