Fiorentina-Vlahovic, è caos: quello che succede al Franchi delude tutti

Clima incandescente: il grande ex Dusan Vlahovic arriva a Firenze con la maglia della Juventus. Tanta attesa tra i tifosi della Fiorentina

Dusan Vlahovic è cresciuto tra le fila della Fiorentina, club che lo ha lanciato in Serie A e lo ha reso ‘grande’. E’ anche per questo che il suo addio per andare alla Juventus è stato accolto male dai tifosi, furiosi con il loro ex idolo.

Dopo poco più di un mese il calciatore serbo torna al Franchi, nello stadio del club che lo ha reso grande. Il clima per la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve è incandescente ed addirittura prima del match la ‘Viola’ ha pubblicato un comunicato per stigmatizzare i toni.

La Fiorentina mediante una nota ha invitato i tifosi a sostenerli al 100 %, ma allo stesso tempo ad evitare spregevoli gesti nei confronti di quello che una volta era il loro centravanti.

Fiorentina, clima di fuoco: fischi e cori razzisti per Vlahovic

Il comunicato del club al momento, a pochi minuti dall’inizio del match, sembrerebbe però inascoltato. Nel corso del riscaldamento i tifosi viola hanno fischiato il calciatore a più riprese e soprattutto lo hanno riempito di insulti e cori razzisti, chiamandolo più volte ‘zingaro’.

Un gesto che, visto il comunicato del club, non era inatteso e la situazione con l’inizio della partita potrebbe precipitare. Vlahovic torna a Firenze e la situazione è senza dubbio da monitorare. Da capire se il giocatore risentirà o meno di un match che senza dubbio porta tanta pressione sulle sue spalle.