“Lascia il campo in braccio”: Fiorentina-Juve, tegola prima dell’intervallo

Poche emozioni nel primo tempo dell’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Toscani più incisivi rispetto alla squadra di Allegri.

Dopo lo 0 a 0 del derby di Milano la seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve sembra proseguire sulla stessa scia. Poche emozioni nel primo tempo con le due squadre molto attente a non subire il gol ed ad evitare rischi.

La squadra guidata da Vincenzo Italiano è apparsa più incisiva, complice un’ottima prestazione del neo acquisto Ikone. La Juve è invece molto attenta ai dettagli mentre l’ex di turno Dusan Vlahovic è apparso spento e troppo isolato nella fase offensiva bianconera.

Nella fase finale del primo tempo è arrivata però una brutta notizia per il tecnico viola Italiano. Il terzino spagnolo Odriozola, giocatore di proprietà del Real Madrid, si è accasciato dopo uno scontro di gioco, ed è apparso davvero molto dolorante.

Fiorentina, pessima notizia per Italiano

Odriozola ha provato a rimanere in campo ed è rientrato in campo provando a camminare, ma al fischio finale il calciatore è crollato a terra con i medici costretti a soccorrerlo. In casa viola c’è preoccupazione.

Dopo l’intervallo Italiano è stato cosi costretto al cambio con il giovane terzino azzurro Lorenzo Venuti, subentrato allo spagnolo Odriozola. Cambio anche in casa Juventus, questa volta per scelta tecnica: entra l’esperto Cuadrado ed esce invece il giovanissimo Ake.