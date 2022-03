Vlahovic-Fiorentina, accoglienza oltre le aspettative: che reazione dai tifosi

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, tornerà per la prima volta a Firenze da avversario indossando la maglia della Juventus

Dusan Vlahovic questa sera sarà all’Artemio Franchi da avversario. Il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus ha suscitato più di qualche polemica. La rivalità che c’è tra i tifosi delle due squadre è ben nota, anche perché non si tratta del primo calciatore che fa questo percorso. L’attaccante serbo ha dato una grande spinta ai bianconeri, che stavano soffrendo nella prima parte di stagione per i pochi gol segnati dagli attaccanti.

Il punto, però, adesso è un altro. La Fiorentina contro la Juventus disputerà la semifinale d’andata di Coppa Italia. Un trofeo che i viola non vincono dalla stagione 2001/02. Ma le cose senza Vlahovic -e per lo più da avversario- sono più complicate. Nonostante un grande impatto di Piatek e l’arrivo del neoacquisto Cabral. Entrambi non dovranno far rimpiangere il serbo, che sarà accolto in modo molto particolare dai tifosi della viola.

Fiorentina, ecco come i tifosi accoglieranno Vlahovic

Vlahovic con la maglia della Fiorentina ha disputato un periodo straordinario, che lo ha lanciato nel grande calcio. Ma ai tifosi non interessa il passato, conta il presente. Ed è per questo che hanno programmato un’accoglienza ‘niente male’ per il ritorno del serbo da avversario. Sotto la Curva Fiesole e all’uscita del Bar ‘Marisa’, nei pressi dello stadio, sono attualmente in vendita dei fischietti denominati ‘antigobbo’.

Una scelta che dimostra tutta l’amarezza che i tifosi della Fiorentina hanno provato -e stanno provando- nel vedere il loro ex beniamino con la maglia della Juventus. Ma il calcio è bello anche per la goliardia che le tifoserie regalano, anche in partite di tale portata.