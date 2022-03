“Vogliono blindarlo”: Roma, Mourinho ha già indicato il futuro dell’attacco

La Roma vuole concludere la stagione in crescendo ma assicurarsi pure il futuro e per questo motivo Mourinho ha indicato di blindare un baby

Periodo molto delicato per la Roma. I giallorossi non possono concedersi altri passi falsi in campionato se vogliono alzare il tiro dei propri obiettivi. Al momento, il quarto posto è distante sei lunghezze. La vittoria ottenuta in extremis con lo Spezia con il calcio di rigore di Tammy Abraham ha consentito alla squadra di José Mourinho di scavalcare Lazio e Fiorentina.

Domani alle 18, i giallorossi giocheranno una partita determinante per le proprie ambizioni. All’Olimpico infatti arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Giovedì invece la Roma tornerà in campo in Conference League per la gara d’andata degli ottavi di finale contro gli olandesi del Vitesse. La società capitolina però pensa pure ai rinnovi.

Roma, incontro tra Totti e Tiago Pinto: nei prossimi giorni Cristian Volpato firmerà il rinnovo con i giallorossi

Gli aggiornamenti sul futuro dell’italoaustraliano alla Roma sono giunti dal ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano ha svelato un incontro tra Francesco Totti e il general manager Tiago Pinto per discutere il rinnovo del baby Cristian Volpato.

Il trequartista classe 2003, già a segno in campionato nella sfida contro l’Hellas Verona, è tenuto in grande considerazione da José Mourinho che prima di gettarlo in campo alla ricerca della disperata ricerca del pareggio contro gli scaligeri, gli aveva già regalato la soddisfazione del debutto in Serie A nei minuti finali della sfida dello scorso 4 dicembre contro l’Inter.

Nei prossimi giorni, Volpato prolungherà il suo contratto con la Roma, ora in scadenza nel 2024. La trattativa sarà chiusa da Giovanni De Montis, socio della CT 10 Management.

Cristian Volpato è arrivato alla Roma a gennaio del 2020, un mese e mezzo prima della pandemia che ha poi condizionato l’epilogo dei campionati giovanili. I giallorossi lo hanno prelevato dal Western Sydney Wanderers per circa 100 mila euro. Nel corso di questa stagione, il trequartista ha giocato inoltre 18 partite nel campionato Primavera realizzando 7 reti.