“Rinviate la partita”: richiesta ufficiale, torna il Covid nel campionato italiano

Tornano i focolai Covid-19 nel calcio italiano: il club ha chiesto il rinvio della partita, attesa la risposta della Lega

Poche ore fa avevamo parlato della situazione molto critica che ha colpito il Mainz. La squadra tedesca, a due giorni dalla sfida col Borussia Dortmund, ha subito un focolaio con diciannove persone del gruppo squadra positive. Questo ha indotto la Federcalcio tedesca a rinviare la partita al prossimo 16 marzo. Prima data utile anche perché i gialloneri sono stati eliminati sia dalla Champions, sia dall’Europa League.

Quando si tratta di questo tipo di situazioni, è relativamente semplice trovare una data disponibile. Diverso è il discorso se si tratta di squadre impegnate in Europa. In ogni caso, la paura che una nuova ondata di Covid colpisca il calcio italiano dopo dicembre e gennaio è molto forte. E c’è già il primo focolaio e riguarda la Serie B, in particolare il Benevento. La squadra di Fabio Caserta è attualmente quinta in campionato e dovrebbe andare a Cosenza nella prossima giornata.

Serie B, focolaio nel Benevento

Utilizzare il condizionale è d’obbligo. Anche perché un vero e proprio focolaio si è abbattuto sul Benevento. In seguito ai consueti tamponi per il gruppo squadra, sono emersi ben undici positivi al Covid-19. Nove di questi, sono presenti nella lista dei venticinque già consegnata alla Serie B. Inoltre, ci sarebbero altri due positivi dello staff medico. Secondo quanto riferito da Ottopagine.it, il Benevento ha ufficialmente chiesto alla Lega di Serie B di rinviare la partita contro il Cosenza.

Il protocollo dice che si può chiedere il rinvio della partita con il 35% dei positivi all’interno del gruppo squadra. Resta da capire quale sarà la risposta della Lega Serie B. La speranza è che il Covid non faccia ‘ritorno’ nuovamente in modo aggressivo e permetta la conclusione dei campionati in modo sereno.