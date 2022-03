Covid, ci risiamo: 19 positivi, ufficiale il rinvio del match

Nuovo focolaio nella squadra: ben 19 positivi al Covid, la partita viene ufficialmente rinviata

La guerra tra Ucraina e Russia sta dominando i notiziari di tutto il mondo, com’è giusto che sia. Una situazione che sta influenzando anche il mondo del calcio, ‘costretto’ a prendere precauzioni e a prendere decisioni a tratti anche molto dure e severe. Tuttavia, non va dimenticato che il Covid-19 è ancora presente nelle nostre vite e, di conseguenza, anche in quelle dei calciatori. Solo pochi mesi fa le partite venivano rinviate perché le ASL bloccavano le squadre.

Successivamente, la Serie A ha applicato un nuovo protocollo che facesse un po’ più di chiarezza sul da farsi. Si deve raggiungere un certo numero di giocatori compreso il portiere, altrimenti la gara verrà automaticamente posticipata a data da destinarsi. Uno scenario che per fortuna in Italia non capita da un bel po’, ma in Bundesliga si è verificato nuovamente questo spettro dei match rinviati.

Bundesliga, rinviata la partita tra Mainz e Borussia Dortmund

In Germania, infatti, tra due giorni era in programma un match molto importante tra Mainz e Borussia Dortmund. Le due squadre del cuore di Jurgen Klopp, che oggi si trova a Liverpool. Visti i tanti casi Covid tra le fila del Mainz -che non ha raggiunto il numero minimo di giocatori previsti dal protocollo-, la partita è stata automaticamente rinviata. Lo ha reso noto la Federcalcio tedesca con un comunicato ufficiale.

La Federcalcio tedesca ha fissato la data della partita al prossimo 16 marzo. I positivi in totale nel Mainz sono diciannove. Il Borussia Dortmund è fuori dalle coppe europee è quindi è possibile recuperare questa gara in settimana.