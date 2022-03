Napoli, clamoroso dietrofront per il Milan: comunicato a sorpresa del club

Annuncio a sorpresa del Napoli in vista del match scudetto contro il Milan: ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale

La guerra tra Ucraina e Russia ha fortemente provato tutto il mondo dello sport. Ci sono già state diverse iniziative da parte dei club europei. Ognuno ha pensato di agire nel miglior modo possibile per esprimere solidarietà ai cittadini ucraini, che stanno vivendo un incubo. Il Lione, per esempio, ha donato 50 mila euro all’UNICEF per aiutare i bambini, che insieme agli altri civili sono le vere vittime della guerra.

Anche i club della Serie A si sono attivati per mostrare solidarietà e vicinanza all’Ucraina. Si cerca di dare il miglior aiuto. Il Napoli ieri ha presentato la maglia rossa ‘Maradona Game’, che sarebbe dovuta andare in scena per la partita contro il Milan. Una sfida importantissima, che verrà seguita in tutto il mondo. Ma i partenopei hanno successivamente deciso di non indossare questa nuova maglia.

Napoli, nuove maglie all’asta per sostenere l’Ucraina

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il Napoli ha reso noto che le maglie destinate alla gara verranno autografate dai calciatori e messe all’asta. Il ricavato, poi, sarà donato a una Onlus attiva per accogliere i profughi della guerra in Ucraina. Il club partenopeo, successivamente, ha annunciato che scenderà in campo con la tradizionale maglia azzurra.

“La data dell’asta di beneficenza verrà comunicata nei prossimi giorni”. Insomma, manca poco per capire quando si potranno acquistare le nuove maglie, annunciate solamente ieri verso le 18:00. Una sorta di dietrofront vero e proprio, visto che la partita era prevista che venisse giocata con quella che è la 13^ maglia annunciata della stagione, tra Serie A ed Europa.