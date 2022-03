“C’è chi vota male”: Pallone d’Oro, scoppia il caso a distanza di mesi

Aspra polemica da parte di uno dei protagonisti del Pallone d’Oro: critiche contro le votazioni e anche contro la FIFA

Le votazioni per il Pallone d’Oro causano sempre tante polemiche. Non sono tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i protagonisti. Negli ultimi anni Cristiano Ronaldo e Messi hanno raccolto troppo rispetto ad altri che avrebbero meritato di più. E’ un dato di fatto, basta pensare ai vari Milito, Sneijder, Robben e Drogba. L’ultima edizione l’ha vinta Leo Messi, che ha finalmente alzato un trofeo con l’Argentina: la Copa America. Le critiche sono comunque arrivate perché ci sono trofei più complicati da vincere.

Robert Lewandowski si è dovuto accontentare del secondo posto, e il miglior giocatore dell’Europeo, ovvero Donnarumma, è arrivato al decimo posto. Ma le ultime posizioni contro l’ultima edizione del Pallone d’Oro sono state prese da Mohamed Salah. L’ala egiziana del Liverpool è arrivato settimo ed è stato anche escluso dalla formazione ideale del 2021. E proprio di questo ha parlato ai media egiziani.

La polemica di Salah contro il Pallone d’Oro e la FIFA

Di seguito, le parole di Salah: “Nessuno si aspettava che finisse settimo, è stato uno shock. Non credo ai complotti o cose simili, ma è frutto di scelte poco accurate. Molti Paesi votano male, non so su cosa si basino le loro scelte. Non ho elementi per dimostrare una cospirazione, non sto dicendo questo. Non so nulla, so solo che sono rimasto scioccato dal risultato”. Una stoccata non da poco da parte di uno dei migliori calciatori degli ultimi anni, che avrebbe meritato la vittoria di un Pallone d’Oro.

Salah ha poi parlato dell’assenza dall’undici ideale del 2021: “Non c’è niente che possa fare a riguardo, non sono contento di esser stato escluso dalla squadra FIFA. Ma sono soddisfatto del fatto che tutti condividano la mia sensazione. Dovrei essere presente. Non c’è nulla di personale, ma devo affrontare questa realtà”.