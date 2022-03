“Posso dirlo con certezza”: Inter, la rivelazione dell’agente fa impazzire i tifosi

Le parole dell’agente del calciatore dell’Inter subito dopo la sfida contro la Salernitana confermano il legame con la squadra e la voglia di restare.

In occasione della sfida di campionato con la Salernitana, l’Inter era chiamata a dire la sua. La squadra di Inzaghi doveva dare una risposta importante dopo un periodo difficile e contro una formazione dal valore decisamente inferiore. Detto, fatto: i nerazzurri si sono imposti con cinque reti e senza troppi problemi, nonostante i campani stiano mostrando grinta e anche capacità.

Tra i grandi protagonisti c’è stato Lautaro Martinez. Un gigante nel confronto con gli avversari ma anche con gli stessi compagni di squadra. Per l’attaccante argentino una tripletta, che vale una gioia ancora più grande.

Lautaro, infatti, era a secco in Serie A da metà dicembre, ovvero proprio dalle ultime cinque reti rifilate ancora alla Salernitana.

Lautaro Martinez, le parole dell’agente: “Inter la squadra del suo cuore”

A complimentarsi con il centravanti è stato anche l’agente Alejandro Camano, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito a ‘Calciomercato.it’, confermando il grande rapporto anche emotivo che Lautaro Martinez ha con l’Inter: “Lautaro era molto arrabbiato. Era arrabbiato con la palla che non voleva entrare. Era un momento estremamente sensibile per un ragazzo che tiene tantissimo ai colori che difende. Siamo tutti molto felici perché è stata una serata fantastica con le sue reti, la possibilità di mettersi alle spalle quella rabbia, quelle partite senza trovare la via della rete”.

Il futuro? Va da sé, dopo queste parole, che non è lontano da Milano: “Resta all’Inter: ha un contratto di 5 anni, si sente interista. L’Inter è la squadra del suo cuore. Si sente un tifoso in più, la sua famiglia lo è. A Milano si trovano benissimo. Posso dirlo con certezza: non c’è alcuna possibilità che Lautaro vada via dall’Inter. Tiene molto a vincere con questi colori”.