“La Juve non ha il diritto…”: l’annuncio della società blocca l’affare di mercato

Per Hamed Junior Traoré pare in vantaggio la Juventus di Allegri, ma giungono delle dichiarazioni che chiariscono la situazione.

Le prestazioni di Traoré con il Sassuolo stanno letteralmente incantando. Il calciatore si sta confermando secondo le migliori aspettative come uno degli elementi di maggiore qualità e prospettiva. I numeri relativi alle reti e agli assist delle ultime settimane lo confermano. Contro la Fiorentina, ad esempio, il suo contributo è stato fondamentale per portare a casa il risultato.

Il calciatore è arrivato in neroverde dall’Empoli nell’estate del 2019 e proprio in merito a questa trattativa si è parlato in questi ultimi giorni di un possibile diritto di prelazione da parte della Juventus.

Secondo indiscrezioni, infatti, il cartellino fu pagato 3 milioni euro per il prestito e 16 milioni di euro come cifra di riscatto. Nell’occasione la Juventus avrebbe avanzato un milione di euro al Sassuolo per la futura prelazione e quindi godrebbe di una corsia preferenziale per acquistarlo. Adesso che Traoré è definitivamente maturato, torna in auge tale possibilità.

La prelazione della Juventus su Traoré: dal Sassuolo la verità

Dopo che Allegri ha entusiasmato i tifosi bianconeri con le dichiarazioni su Paul Pogba, a chiarire la veridicità di tale rumor su Traoré è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per un’intervista ai microfoni di ‘Radio Deejay’, chiarendo: “È a pieno del Sassuolo, fin dall’estate scorsa. La Juve non ha diritto di prelazione su di lui”.

Una battuta semplice che chiarisce lo stato attuale della situazione ed è anche un messaggio forte e chiaro: per arrivare al giocatore bisognerà trattare e ancora una volta il Sassuolo non svenderà, bensì sarà una bottega piuttosto cara. Carnevali, infatti, si lascia andare ad una battuta amara sulla realtà attuale: “Quest’anno i pagamenti sembrano quasi sconti di stagione. Naturalmente ci si scherza sopra dal momento che in quanto club abbiamo fatto una cessione a 30 milioni più bonus e la Juve sta già saldando il pagamento”.