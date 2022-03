Pogba alla Juventus, la rivelazione di Allegri fa sognare i tifosi

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche di Pogba.

Conferenza stampa che ha dato tanti spunti di lettura quella di Massimiliano Allegri alla vigilia del match tra la sua Juventus e lo Spezia. Il tecnico bianconero, dopo aver parlato degli infortuni e della condizione di Dybala, ha poi risposto anche ad alcune domande di mercato. In particolare ad una che gli chiedeva di Paul Pogba.

Non è affatto un mistero che il ritorno a Torino del centrocampista francese sia una delle principali direttive su cui si muoverà la Juventus nel prossimo futuro. Oltre naturalmente ad essere uno dei sogni di mercato dei tifosi della Vecchia Signora.

Allegri ha prima cercato di gettare acqua sul fuoco: “Al momento è un giocatore dello United, non ha senso parlare di mercato.” Ma poi ha aperto ad uno spiraglio, insistendo sul buon rapporto che lo legava al francese: “E’ vero poi che io abbia un ottimo rapporto con lui. Ricordo ancora quando si arrabbiava perché perdeva a calcio e a basket.”

Juventus, Allegri ricorda i vecchi tempi con Pogba. Ma per il futuro…

Allegri ha ricordato quindi con molto piacere i suoi trascorsi con Paul Pogba, che ha allenato per due stagioni prima del trasferimento del centrocampista francese al Manchester United. Adesso il sogno dei tifosi e rivederli insieme, logicamente in bianconero.

Pogba dal canto suo ricorda sempre con piacere l’esperienza juventina. Ben 178 presenze condite da 34 gol. Ma soprattutto da 4 Scudetti consecutivi. Trofei che non è riuscito ad agguantare nelle 6 stagioni successive con la maglia del Manchester United, dove ha sofferto anche i frequenti cambi di allenatore e la poca chiarezza circa i progetti societari. Un suo ritorno in bianconero appare al momento molto difficile, ma non certo impossibile.