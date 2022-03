Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Roma, big match tra gli anticipi del sabato del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Roma, big match del sabato della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, Josè Mourinho ospita la formazione bergamasca di Gian Piero Gasperini. Il match mette in palio punti utili alla classifica generale del campionato che vede le due squadre in lotta per un posto in Europa.

Un vero e proprio scontro diretto quello che andrà in scena questo pomeriggio a Roma. L’ultima occasione per i giallorossi per provare l’assalto all’Europa che conta. Vincendo, infatti, i capitolini aggancerebbero proprio i lombardi al quinto posto in classifica. Gasperini, però, ha ancora una sfida da recuperare. Sbagliare, per Mourinho ed i suoi uomini, non è più possibile se si vuole davvero puntare alla qualificazione europea. Ad arbitrare il match sarà il signor Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Lo Cicero. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Di Bello e Ranghetti.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Muriel, G. Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk . Allenatore: Gasperini.