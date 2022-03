“Non ho paura a dirlo”: Napoli, l’ammissione di Spalletti spiazza tutti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan. Su alcuni temi ha stato molto chiaro.

Napoli-Milan è senza dubbio il big match di giornata. Sia azzurri che rossoneri sono appaiati in classifica al secondo posto, ad una sola lunghezza dall’Inter che ieri ha vinto in maniera netta contro il fanalino di coda Salernitana. Chi vince tra le due squadre riagguanta il primato, ma con un pareggio potrebbe presentarsi una situazione di parità in testa alla classifica di ben tre squadre.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è conscio dell’importanza della partita e non si nasconde. “Parlo della mia squadra.” ha dichiarato in conferenza stampa. “Siamo nel miglior stato di forma possibile. Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi.”

Il Napoli non si nasconde e quando si parla della parola ‘Scudetto’ Spalletti è chiaro: “La posso pronunciare sempre, non è un problema. Non ho paura a dirlo. Vogliamo giocarci le nostre possibilità, sappiamo che ci giochiamo moltissimo. Adesso abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere. Questo punto già l’ho spiegato altre volte.”

Napoli, Spalletti suona la carica: “Con il pubblico e con il nome di Maradona”

Il Napoli è carico. E lo è anche la città e i tifosi. Il Maradona si appresta ad essere una vera e propria bolgia, e Spalletti sa che questo potrebbe fare la differenza: “Stiamo costruendo una bella squadra. Tutti insieme, includo anche e soprattutto il pubblico che ci caratterizza nel fatto di essere napoletani”.

Infine un piccolo passaggio su Maradona e sul nome dello stadio. “Abbiamo la sua benedizione già che ci siamo.” ha concluso Spalletti. “L’abbiamo già provata diverse volte quest’anno. Sarà una bella notte. Il Milan è fortissimo, ma noi siamo altamente motivati e vogliamo senz’altro fare una grandissima partita.”