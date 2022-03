L’Udinese stende Giampaolo: seconda sconfitta consecutiva per la Samp

Udinese-Sampdoria si è appena concluso. Il match che ha aperto la ventottesima giornata di Serie A è finito 2-1 alla Dacia Arena di Udine.

Vittoria casalinga dell’Udinese di Gabriele Cioffi che batte alla Dacia Arena di Udine la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il successo arriva grazie alle reti di Deulofeu ed Udogie. Serve a poco il gol di Caputo, utile solo per le statistiche e non ai fini del risultato finale.

I friulani conquistano tre punti utili in classifica generale: Cioffi sale a quota 29 punti, momentaneamente al quattordicesimo posto in elenco. Stop per i liguri che restano fermi a quota 26 punti al sedicesimo posto, in attesa delle altre gare di giornata.

Udinese-Sampdoria, la sintesi del match

Succede tutto nei primi quindici minuti di gioco. Ad aprire le danze è Gerard Deulofeu dopo solo tre minuti di gioco. Dopo tre giri di orologio Pereyra mette al centro un pallone interessantissimo per Deulofeu che, senza pensarci due volte trafigge Falcone e porta i suoi in vantaggio. Dieci minuti dopo i locali si ripetono. Ancora una volta, il duo Pereyra-Deulofeu mette in difficoltà la retroguardia della Sampdoria. La loro giocata premia l’inserimento dalla sinistra di Udogie che firma il 2-0 momentaneo.

La reazione della Sampdoria non tarda ad arrivare. Dopo essere andata sotto di due reti, la formazione ospita guidata da Marco Giampaolo prova a sistemare la faccenda. Al minuto 14 i liguri rientrano in partita grazie alla rete di Caputo. L’attaccante, lanciato in profondità, sfrutta un errore di Becao e, a tu per tu con Silvestri, non sbaglia, segnano la rete del 2-1. Dopo il check con il VAR, il direttore di gara convalida la rete. Nella ripresa le squadre in campo provano a modificare il risultato sul tabellino, senza riuscire, però, a pungere gli avversari. Dopo novanta minuti di gioco il match finisce 2-1.

Classifica Serie A

Inter punti 58, Napoli 57, Milan 57, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese* 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno