DIRETTA Udinese-Sampdoria: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio e la diretta Udinese-Sampdoria, match della ventottesima giornata di Seri A 2021/2022. Si gioca alle 15.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Sampdoria, partita delle ore 15.00 del ventottesimo turno di Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena di Udine, la formazione di Cioffi ospita i blucerchiati di Marco Giampaolo in una gara che mette in palio punti importanti in ottica classifica generale.

Dopo il pareggio contro il Milan, i padroni di casa cercano conferme per continuare la marcia positiva. La Samp, però, è pronta a scendere in campo con il coltello tra i denti. Giampaolo cerca risposte dai suoi dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Cioffi schiera i suoi con un 3-5-2 con Deulofeu e Beto terminali d’attacco. I liguri rispondono con un 4-3-1-2 con Quagliarella e Caputo in fase offensiva. Arbitra il match il signor Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Carboni e Valeriani. Al VAR, invece, il duo formato da Abisso e Longo.

Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo.