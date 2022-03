Doccia gelata per Maldini e Pioli: è successo durante Napoli-Milan

Brutte notizie per il Milan durante il big match contro il Napoli. Per Pioli si tratta di una possibile brutta notizia nella corsa Scudetto.

Il big match tra Napoli e Milan porta anche brutte notizie per Stefano Pioli. Se dal campo arrivano comunque buonissime indicazioni, c’è però una notizia che rischia di compromettere la corsa Scudetto dei rossoneri.

Al 68′ infatti l’attaccante del Milan Olivier Giroud è stato costretto a lasciare il posto ad Ante Rebic. La sostituzione più che da esigenze tattiche è stata dettata dalle condizioni del calciatore francese.

Giroud, che poco prima aveva sbloccato il match con un gol ‘di rapina’ al limite del fuorigioco, è stato vittima di una distorsione alla caviglia. Infortunio rimediato pochi minuti prima nel tentativo di servire Messias durante un tentativo di costruzione di un’azione pericolosa da parte del Milan.

Milan, l’infortunio di Giroud una tegola per Pioli

Le condizioni del calciatore ed eventuali tempi di recupero potranno essere stabilite solo gli esami di rito. Nel frattempo però Pioli e Maldini trattengono il fiato. L’attacco rossonero infatti non è al meglio, vista anche la condizione non ottimale di Ibrahimovic a cui Pioli sta riservando per adesso solo alcuni scampoli di partita.

L’eventuale perdita di Giroud per lungo tempo potrebbe quindi aver ripercussioni non piacevoli sull’intera lotta Scudetto. L’attaccante francese in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia ha già raggiunto la doppia cifra. Una sua assenza non sarebbe di certo facile da sopperire soprattutto in vista di un finale di stagione molto fitto e in cui la quota gol di Giroud potrebbe essere determinante.